Призвали к захвату власти. СБУ обезвредила сеть вражеских интернет-агитаторов
Правоохранителям удалось обезвредить сеть вражеских интернет-агитаторов, призывавших к захвату власти в Украине и поддержке российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.
Межрегиональная сеть работала в Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Николаевской и Черкасской областях. Подозреваемые публично оправдывали российскую вооруженную агрессию и призывали к захвату государственной власти в Украине.
Днепропетровская область
Была заблокирована деятельность четырех вражеских агитаторов, через интернет дискредитировавших подразделения Сил обороны. При этом в комментариях под собственными "публикациями" они поддерживали действия россиян и оправдывали их военные преступления, в том числе ракетные удары по украинским городам.
Николаевская область
Был задержан глава местной общественной организации на публичных призывах к насильственному захвату власти в регионе. Установлено, что злоумышленник был сторонником прокремлевского движения "Народовластие" и своими действиями пытался расшатывать внутриполитическую обстановку на юге Украины.
Запорожская область
Разоблачены еще два вражеских приспешника. Первый - призвал своих знакомых, переселившихся во Львов, не верить украинским властям и возвращаться в Запорожье для поддержки российских оккупантов. Следующая приспешница агрессора – жительница областного центра. В общении со своими знакомыми она оправдывала полномасштабное вторжение РФ и поддерживала "присоединение" региона к составу России.
Черкасская область
Установлена еще одна вражеская пропагандистка, которая неоднократно распространяла сообщения в поддержку рашистов. Собственные посты, фото с враждебной символикой и репосты из прокремлевских групп размещала в соцсети "Одноклассники".
Львов
Спецслужба разоблачила местного жителя, который в интернете популяризировал идеи русского мира и оккупационный режим во временно захваченных районах на востоке и юге Украины.
СБУ сообщила о подозрении девяти участникам агитационной "сети" в совершении преступлений против государственной безопасности Украины, а именно:
- Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;
- Коллаборационная деятельность;
- Пропаганда войны;
- Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников.
Напомним, что сотрудники службы безопасности задержали "последовательницу" коллаборанта Кирилла Стремоусова. Предательница распространяла российскую пропаганду на территории Украины.
Правоохранители разоблачили в Днепре российскую агентурную сеть. Предатели корректировали ракетные удары по Днепру, в том числе по объектам энергетики.
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