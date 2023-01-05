В Украине задержан сторонник Симоненко, который наводил удары по энергообъектам (фото)

СБУ задержала во Львовской области российского агента, наводившего вражеские ракеты на стратегические предприятия Украины. У него нашли фото с Петром Симоненко, руководившим запрещенной в Украине Компартией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Приспешником врага оказался инженер одного из госпредприятий, расположенных на востоке Украины.

"В начале полномасштабного вторжения его завербовала российская спецслужба для проведения разведывательно-подрывной деятельности", - говорится в сообщении.

Сначала по заданию врага предатель собирал информацию о размещении стратегических объектов в юго-восточных регионах Украины.

Кроме того, он предлагал представителям страны-агрессора свою помощь в разработке новейшей радиолокационной установки на основе сведений относительно украинской РЛС.

"Также, прикрываясь "командировкой", агент ездил в Киев и Запорожье для обнаружения объектов энергетики и железнодорожной инфраструктуры, по которым враг совершал ракетные удары", - добавляют в СБУ.

На месте должен был осмотреть их техническое состояние, уровень возможных повреждений и подготовить соответствующий "отчет" для ФСБ.

Следующая его "поездка" была во Львовскую область, где он пытался установить нахождение объектов критической инфраструктуры.

Полученную информацию должен был переправить врагу в виде электронных координат и фотоматериалов с привязкой к местности. Разведывательная информация требовалась врагу для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по территории региона.

Однако контрразведчики СБУ своевременно разоблачили российского агента, поэтапно задокументировали его преступные действия и задержали на попытке передачи агрессору закрытых сведений.

Во время обыска у задержанного обнаружен мобильный телефон с поличным с врагом и символику коммунистического тоталитарного режима.

Наказание

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении за:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена);

ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.