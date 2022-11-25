Кончаются солдаты? Путин хочет найти всех россиян, которые должны стать на военный учет

Путин поручил Министерству цифрового развития, Федеральной налоговой службе и Минобороны создать государственный информационный ресурс с данными граждан, необходимыми для актуализации военного учета.

Согласно указу такой ресурс должен быть создан до 1 апреля 2024 года. На этом портале должны быть собраны данные обо всех гражданах, которые состоят или должны состоять на военном учете. Исключение - данные офицеров Службы внешней разведки и ФСБ в запасе.

Путин хочет, чтобы государственные органы идентифицировать всех граждан. Руководство регионов и другие структуры должны до 30 декабря 2022 превратить необходимые сведения в цифровую форму.

Для создания ресурса российские ведомства и организации должны будут предоставить такие данные граждан, как: