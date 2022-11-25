RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кончаются солдаты? Путин хочет найти всех россиян, которые должны стать на военный учет

Фото: солдаты РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В России хотят создать государственный информационный ресурс с данными граждан, необходимыми для актуализации военного учета. Речь идет обо всех гражданах РФ, которые должны состоять на военном учете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента РФ Владимира Путина.

Путин поручил Министерству цифрового развития, Федеральной налоговой службе и Минобороны создать государственный информационный ресурс с данными граждан, необходимыми для актуализации военного учета.

Согласно указу такой ресурс должен быть создан до 1 апреля 2024 года. На этом портале должны быть собраны данные обо всех гражданах, которые состоят или должны состоять на военном учете. Исключение - данные офицеров Службы внешней разведки и ФСБ в запасе.

Путин хочет, чтобы государственные органы идентифицировать всех граждан. Руководство регионов и другие структуры должны до 30 декабря 2022 превратить необходимые сведения в цифровую форму.

Для создания ресурса российские ведомства и организации должны будут предоставить такие данные граждан, как:

  • регистрация по месту жительства или пребывания;
  • наличие судимости;
  • наличие водительских прав, информация об имуществе;
  • состояние здоровья;
  • номера телефонов и адреса электронных почт;
  • участвуют ли такие граждане в медицинской деятельности, информация об образовании, спортивных разрядах и другое.

Напомним, что Россию ждет очередная волна мобилизации, это ухудшит общее качество российских войск, перебрасываемых на фронт в Украину.

Также семьи российских мобилизованных все больше готовы выходить на протесты против условий, в которых служат родственники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине