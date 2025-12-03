Закончить войну надо так, чтобы защитить будущее Украины, - Рубио
США пытаются понять, можно ли закончить войну так, чтобы защитить будущее Украины и чтобы обе стороны смогли это принять.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью государственного секретаря США Марко Рубио Fox News.
По словам Рубио, США в этом "достигли определенного прогресса, но пока не достигли цели".
Госсекретарь США уверен, что решения в России принимает только Путин, а не его советники.
"Только Путин может закончить войну с российской стороны. Поэтому мы продолжаем изучать возможности", - сказал он.
Рубио отметил, что уже на протяжении 10 месяцев США пытаются собрать две стороны (Украину и Россию) вместе и выработать предложения, которые могут подойти обеим.
"Мы делаем все возможное, чтобы это сработало. Мы занимаемся этим уже 10 месяцев.
И мы действительно продвинулись, стали ближе. Но мы еще не там, мы все еще недостаточно близко", - сказал Рубио.
О чем говорили Путин и Уиткофф в Кремле
Напомним, 2 декабря в Кремле состоялись переговоры российского диктатора Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом. Они обсуждали мирный план США по Украине.
Как сообщил советник Путина Юрий Ушаков, темой разговора была суть плана президента США Дональда Трампа, а не конкретные предложения.
По его словам, компромиссов пока что найдено не было, и встреча лидеров России и США на данный момент не планируется.
На вопрос, как изменились перспективы мира после переговоров, Ушаков пожал плечами и сказал: "Точно не отдалились".
Переговоры между США и Украиной
Перед этим между представителями США и Украины состоялись длительные переговоры. Сначала в Женеве, а затем во Флориде.
В переговорах участвовали спецпосланник Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и Джаред Кушнер (зять Трампа), от Украины - секретарь СНБО Рустем Умеров, заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
Президент Владимир Зеленский, который накануне посетил Париж и встретился с Эммануэлем Макроном, отметил, что последняя версия мирного плана "выглядит лучше".