Завод "полуфабрикатов"? Что в Воздушных силах думают о запасах иранских дронов в России

Россия действительно исчерпывает запас дронов-камикадзе, которые она получила от Ирана. Но она может построить у себя завод по сборке этих дронов.

Так, Игнат прокомментировал сообщение британской разведки о том, что запасы иранских дронов-камикадзе в России, скорее всего, иссякли.

"Мы об этом сами говорили не раз. Потому что, действительно, сначала было единичное применение, враг "нащупал" систему, смотрел как мы на это реагируем. Они начали использовать и ночное время, прежде всего для нанесения ударов в 20-30 дронов в один время, ну и так их количество использованных уже перевалило далеко за 400. Сбито было примерно 330-340 целей, что позволяет говорить об уничтожении гораздо более половины этих дронов", - сказал он.

По словам спикера Воздушных сил, украинская разведка знала о том, что Россия заказала себе 1750 дронов.

"Но заказать это одно, получить совсем другое. Получили они их меньше, вероятно, ожидают еще того, что Иран им пообещал", - объяснил Игнат.

Он добавил, что украинская сторона продолжает следить за ситуацией с иранскими дронами в РФ.

"Каким образом Иран будет, не будет ли передавать им эти дроны. К тому же имеем информацию о строительстве Россией мощностей для изготовления этих БПЛА. Здесь еще надо понимать, быстро нового не построишь. Такие мощности занимают определенное время, но можно думать о том, что это может быть так называемый завод для сбора "полуфабрикатов", – резюмировал спикер.