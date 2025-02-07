Забрасывают "штурмовым мясом". В ВСУ опровергли российский фейк о захвате Торецка

Днем 7 февраля в Минобороны России заявили о захвате Торецка силами трех мотострелковых бригад и добровольцев.

Однако, как сообщил РБК-Украина представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, сейчас бои в Торецке идут в городской застройке.

Он отметил, что по состоянию на 16:00 на Торецком направлении противник атаковал 8 раз в районе Торецка. До сих пор еще идут четыре боя.

"Враг использует все силы и средства, чтобы нас победить....как в силу того, что преобладает численностью и забрасывает "штурмовым мясом" на атаки своими воинами (даже одноразовыми, которых отправляют в один конец на штурм - если дойдет до какой-то определенной точки, чтобы там переждал и накопилось у них определенное количество личного состава для штурма), так на информационном фронте (использует распространение своей вражеской ИПСО)", - пояснил Волошин.

Как отмечает аналитический проект DeepState, информация об оккупации врагом Торецка не является правдой - городские бои продолжаются, а Силы Обороны продолжают оказывать сопротивление противнику.

По их данным, Силы Обороны Украины продолжают оборонительную операцию в Торецке. Бои сейчас продолжаются в микрорайоне Забалка, а также на северных и западных окраинах. Центр города практически весь под врагом.

В то же время бойцы бригады "Хищник" патрульной полиции сообщили, что держат оборону в Торецке.

"Еду и воду им доставляют дронами. До российских солдат здесь считанные метры. Задача - быстро забрать груз под прикрытием собрата. Подвал, окопные свечи, и бдительность 24/7 - такие будни украинских защитников", - отметили в полиции.