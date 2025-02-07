Больше всего враг давит на Покровском направлении: какая ситуация на фронте

На фронте с начала суток 7 февраля произошло 67 боевых столкновений. Больше всего враг давит на Покровском направлении, а также в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Купянском направлении враг совершил семь штурмовых действий неподалеку от Загрызово и Лозовой. Четыре боестолкновения закончились, еще три - продолжаются до сих пор. Враг нанес авиаудары неуправляемыми ракетами по Зеленому Гаю и Песчаному.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала восемь раз вблизи населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Новолюбовка и Ямполовка. В настоящее время одна атака продолжается.

На Северском направлении в районах населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское противник дважды атаковал позиции наших войск, сейчас продолжается одно боестолкновение.

Силы обороны отражают две атаки россиян вблизи Часового Яра на Краматорском направлении. По Краматорску враг ударил КАБами.

На Торецком направлении противник атаковал восемь раз в районе Торецка. До сих пор еще продолжаются четыре боестолкновения. В настоящее время известно о девяти управляемых авиационных бомбах, которые авиация противника сбросила на Константиновку, Дружковку и Алексеево-Дружковку.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 17 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Миролюбовка, Луч, Новоалександровка, Надиевка, Андреевка и Дачное. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 15 атак, два боестолкновения - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются. Оккупант наносил авиаудары по районам Филии и Алексеевки.

На Новопавловском направлении оккупанты четыре раза атаковали позиции наших войск, пытались прорваться в направлении Константинополя, одно боестолкновение продолжается до сих пор. Ударам КАБами подвергся населенный пункт Разлив.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары по Новодаровке и Гуляйполю.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за сегодня отбили 13 атак российских захватчиков, еще пять атак продолжаются. Противник нанес 18 авиаударов, сбросив при этом 25 КАБов, также совершил 262 обстрела.