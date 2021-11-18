Замовник з США і 20 000 доларів завдатку: деталі замаху на Лещенка

Як вийшли на замовників

За його словами, у серпні до Департаменту стратегічних розслідувань надійшла інформація про те, що українка шукає кілера для вбивства на замовлення. Але під час оперативної комбінації поліції вдалося ввести підставного кілера.

Монастирський зазначив, що пізніше з'ясувалося, що основним замовником цього вбивства був громадянин США. Об'єкт замаху - колишній колектор, який вибивав борги його бізнес-партнера, з яким американець працював у 2018 році.

"За вибивання боргів було взято 150 000 доларів, які він не повернув цьому громадянину США, внаслідок чого той замовив його вбивство. Відносно нього було імітовано викрадення, після чого його помістили до одного з будинків під Києвом", - зазначив Монастирський.

Він уточнив, що замовники туди приїхали, щоби переконатися, що замовлення виконане. А після того, як "було висловлено побажання" вбити жертву, поліція зімітувала його вбивство та надіслала замовникам фото "трупа", а також відео нібито похорону.

Замах на Лещенка

Монастирський зазначив, що одразу після цього підозрювані зробили замовлення на наступне вбивство.

"Це була особа, з якою вони співпрацювали, у якої вони, власне, намагалися відібрати майно та вибити уявні борги, які були у 2018 році... Цим громадянином був Роман Лещенко - міністр українського уряду. Ця справа була безпосередньо пов'язана з його діяльністю у 2018 році році ще до того, як він обіймав якісь державні посади", - зазначив він.

Вчора ввечері в ресторані відбулася зустріч замовників та підставного кілера, на якій обговорили всю оперативну ситуацію навколо вбивства на замовлення.

"Було надано завдаток у розмірі 20 000 доларів. Громадянин США мав виїхати після цього, і злочин мав бути скоєно вже після того, як він буде на території Сполучених Штатів", - додав Монастирський.

Після фіксації зустрічі на відео було ухвалено рішення про затримання американця, відповідну інформацію направлено до посольства США. І лише після цього про замах повідомили Роману Лещенку.

Що говорить сам Лещенко

За словами міністра, цей замах не має відношення до його державної служби.

"Це цивільно-правова суперечка, в рамках якої є відповідні рішення суду, які набрали чинності… Мене ніщо не пов'язує з цією особою. Я з нею не спілкувався, не мав жодних стосунків. Я працював виключно у спосіб, передбачений законодавством України", - зазначив він.

Він уточнив, що його бізнес-партнер в аграрній компанії постачав генно-модифікований насіннєвий матеріал, заборонений в Україні.

"Використовувався шантаж, маніпуляції, позови. Після того, як я зайнявся політичною діяльністю, на мене активізувалися всі ці процеси. І будь-яка наша дія щодо наведення порядку у земельних відносинах супроводжувалася медійними атаками, постійними фейками для дискредитації посадової особи", - додав Лещенко.