Ротації в Кабміні: яких міністрів підтримає "Слуга народу"

Фото: депутати ВР (РБК-Україна)

У фракції "Слуга народу" розраховують на те, що у Верховній раді вистачить голосів для низки кадрових призначень в уряді, які можуть підтримати і інші фракції, крім СН. Втім, щодо окремих кандидатур будуть проведені сигнальні голосування і додаткові консультації.

Про це РБК-Україна розповів джерело в "Слуги народу" за підсумками вечірнього засідання фракції, в якому брали участь президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

На засіданні обговорювалися кілька ротацій у Кабінеті міністрів. Зокрема, обговорювалася кандидатура Юрія Вітренко на посаду першого віце-прем'єра і міністра енергетики Сергія Шкарлета на посаду глави Міністерства освіти і науки, Юлії Лапутиной - на Міністерство у справах ветеранів, Романа Лещенко - на голову Мінагрополітики, яке передбачається виділити з Мінекономіки в окреме міністерство. Також говорили про ротації в Міністерстві екології, очолити яке пропонували Роману Опимаху.

Міністр енергетики

За інформацією РБК-Україна, найактивніше обговорювалася кандидатура Юрія Вітренко на посаду першого віце-прем'єр-міністра і міністра енергетики. "Вітренко довго розповідав, як він бачить розвиток всіх ринків: газу, вугілля, атомної енергії. Про тарифи говорив дуже обережно – розуміє, що це найбільш чутливе питання", – розповів співрозмовник.

Крім того, при обговоренні кандидатури Вітренко піднімалася і історія з премією в 4 мільйони доларів за перемогу в Стокгольмському арбітражі, з-за невиплати якої Вітренко звертався до суду. У підсумку, за його кандидатуру було прийнято рішення провести сигнальне голосування у фракційному чаті СН.

Міністр освіти

Як стверджує співрозмовник видання, нинішній в. о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет за останній час зміг наростити підтримку серед депутатів пропрезидентської фракції. Зокрема, серед мажоритарників, яким він допомагав вирішувати проблеми з навчальними закладами в їх округах. Тому у Шкарлета є шанси зібрати 226 голосів у сесійній залі, за його кандидатуру, говорить джерело, можуть проголосувати і депутати від "Батьківщини", "Довиры", "Опозиційної платформи - За життя".

Інші міністерства

За оцінками співрозмовника, високі шанси стати главою Мінагрополітики у Романа Лещенко, питання про відтворення цього міністерства фактично вирішене. Майже гарантовано пост глави Мінветеранів займе Юлія Лапутіна, до якого під час обговорення на фракції у депутатів було найменше питань. Як відомо, нинішній глава Минветеранов Сергій Бессараб вже написав заяву про відставку.

Аналогічну заяву написав і глава Мінекології Абрамовський Роман, але проти його звільнення, за інформацією видання, різко виступив профільний комітет. В результаті, було вирішено, що в середу Абрамовський разом зі своїм ймовірним наступником на посаді Романом Опимахом проведуть зустрічі з президентом і прем'єр-міністрів, після чого будуть прийняті остаточні кадрові рішення.

"Думаю, наша фракція за всіх кандидатів дасть близько 180 голосів, але голосувати будуть різні депутати. Крім Лапутиной – вона може і більше 200 голосів від нас отримати. Але де-то "Довіра" допоможе голосами, "Батьківщина", ОПЗЖ і т. д.", – сказав співрозмовник видання в керівництві "Слуги народу". За його словами, виносити конкретну кандидатуру на затвердження в зал будуть тільки після того, як буде впевненість в тому, що за неї збереться достатня кількість голосів.

Коли проведуть кадрові ротації

За інформацією РБК-Україна, кадрові ротації в Кабміні вирішили проводити до Нового року (а не після, як раніше планувалося) через те, що набрала чинності норма закону, за якою повноваження в.о. міністрів серйозно обмежуються. Отже, на міністерство з питань освіти і науки та міністерство енергетики треба було призначити повноцінних міністрів, а не виконуючих обов'язки. Заодно було вирішено провести ряд інших ротацій.

Інші кадрові ротації в Кабміні, можливість яких в останні дні обговорювалася в ЗМІ, за інформацією РБК-Україна, поки не плануються. Так, поки що залишається на посаді міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов, а також глава Моз Максим Степанов (як мінімум, до закінчення січневого локдауна).

Нагадаємо, заседание фракції "Слуга народу" з участю президента України Володимира Зеленського завершилося ввечері 15 грудня.

РБК-Україна писало, що завтра парламент розгляне звільнення міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба, а призначення нових міністрів очікується в четвер, 17 грудня.