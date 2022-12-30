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На Закарпатье закрыли незаконную добычу полезных ископаемых в промышленных масштабах

Фото: в Закарпатской области пресечена незаконная добыча полезных ископаемых (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Специализированная экологическая прокуратура Закарпатской области объявила подозрение местным жителям по поводу масштабной незаконной добычи андезита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, на территории Мукачевского района Закарпатской области действовал незаконный карьер, в котором без всяких разрешений длительное время в промышленных масштабах велась добыча андезита - горной породы, насыщенной глиноземом. Извлеченный камень, широко применяемый в строительстве, вывозился к месту хранения на специально переоборудованном транспорте. После обработки его грузили на паллеты и готовили к продаже.

Двое местных жителей разоблачили и задержали непосредственно во время незаконной добычи камня. На месте обнаружили необходимое для таких работ орудие и транспортные средства.

"В ходе оперативных действий изъято более 170 тонн андезита, оборудования для обработки камня, спецтехники и документации. Общую стоимость изъятого оценивают более чем в 2 млн гривен", - говорится в сообщении.

Подозрение вручено по ч. 3 ст. 240 УК Украины - незаконная добыча полезных ископаемых.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Национальная полиция разоблачила в Черниговской области группу компаний, сбывавших моторные масла из Российской Федерации.

Ранее мы писали, что в одном из населенных пунктов Бориспольского района Киевской области полицейские разоблачили деятельность подпольной табачной фабрики.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину следователи Национальной полиции открыли уже около 50 тысяч дел по фактам совершения военных преступлений на территории Украины.

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