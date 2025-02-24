На Закарпатье вводят карантин: школьников переводят на дистанционное обучение

В Закарпатской области усиливают противоэпидемические мероприятия из-за роста уровня заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. В связи с этим школьники переходят на онлайн-обучение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.
Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
С 25 февраля по 7 марта все школы области переводят на дистанционное обучение.
"В Закарпатской области усиливают противоэпидемические мероприятия из-за роста уровня заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. В связи с этим школьники переходят на онлайн-обучение", - отметил председатель ОВА Мирослав Билецкий.
По его словам, сейчас карантинные ограничения действуют в 66% школ и 51% детских садов региона. Однако уровень заболеваемости почти не уменьшается, а преждевременная отмена ограничений может только ухудшить ситуацию.
Решение о работе детских садов будут принимать местные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
С конца января в Украине фиксируют стремительный рост случаев гриппа и ОРВИ. Эпидемический порог уже превышен в 16 областях, что заставляет местные власти принимать дополнительные меры безопасности.
В некоторых регионах могут ввести усиленные противоэпидемические меры, в том числе и локальный карантин. Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что сейчас наблюдается тревожная тенденция - значительный рост количества госпитализаций.
Главная задача медиков в этой ситуации - постоянный мониторинг эпидемической ситуации и уровня загруженности больниц, чтобы обеспечить необходимую помощь всем, кто в ней нуждается.
По данным экспертов, вспышка ОРВИ связана с активной циркуляцией вирусов гриппа в 22 регионах страны. Согласно прогнозам Минздрава, к апрелю грипп может стать доминирующим заболеванием, опередив коронавирус.
Узнайте, в каких областях школы переходят на дистанционное обучение из-за сложной эпидемической ситуации.
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