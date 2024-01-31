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На Закарпатье ночью загорелся храм, который является памяткой архитектуры (фото)

Фото: на Закарпатье ночью загорелся Реформаторский храм (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

В Новом Селе Закарпатской области ночью 31 января произошел пожар в Реформаторском храме 13-15 века.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"Закарпатские спасатели уберегли от уничтожения Реформаторский храм 13-15 века. Происшествие случилось в Новом Селе Береговского района", - говорится в сообщении.

Как отмечается, проезжавший по селу на автомобиле увидел, как из окон колокольни Реформаторского храма идет дым. Он сразу вызвал спасателей, которые ликвидировали угрозу и спасли сакральную постройку.

По разным историческим источникам, здание храма датировано 13-15 веком, и является украшением села. Последний пожар в нем произошел в 1913 году, тогда сгорела кровля храма.

Приход от общества забрали в советский период и долго не отдавали назад, а вернули тогда, когда это уже были руины. Верующие решили, что построить новый приход будет выгоднее, чем реставрировать старый.

 

Фото: на Закарпатье загорелся Реформаторский храм (t.me/dsns_telegram)

Пожары в Украине

Напомним, 26 января в Соломенском районе Киева произошел пожар в квартире многоэтажного дома. Были спасены 4 человека, из которых 1 ребенок.

28 января во Львове произошел пожар в гериатрическом пансионате. В результате происшествия из дома эвакуировали более 200 человек.

Также 13 января произошел пожар в киевском ТРЦ "Космополит". Пришлось эвакуировать посетителей.

 

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ГСЧСЗакарпатская областьПожар