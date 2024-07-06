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На Закарпатье собака пограничников "поймала" беглецов, которые планировали переплывать Тису

Украина, Суббота 06 июля 2024 21:32
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На Закарпатье собака пограничников "поймала" беглецов, которые планировали переплывать Тису Фото: собака пограничников "поймал" беглецов (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Карина Левицкая

Собака пограничников "поймала" беглецов, которые с надувными кругами планировали переплывать Тису.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.

По данным ГПСУ, в Закарпатье в 50 метрах от границы с Румынией пограничники отделения "Грушово" Мукачевского отряда задержали четырех нарушителей границы вместе с проводником.

На Закарпатье собака пограничников &quot;поймала&quot; беглецов, которые планировали переплывать Тису

Фото: пограничники задержали беглецов за границу (https://dpsu.gov.ua/)

Проводнику, местному жителю, трое из мужчин заплатили по 8 тысяч долларов США, еще один отдал 7 тысяч долларов США. Получив от "гида" надувные круги, "вояжеры" в его сопровождении направились к Тисе, где их обнаружил и задержал пограничный наряд.

В ходе задержания двое из злоумышленников, проигнорировав законные требования военнослужащих, попытались скрыться. Для их задержания была привлечена служебная собака и произведены предупредительные выстрелы.

Пловцов и их помощника доставили в пограничное подразделение для составления протоколов о совершенных ими административных правонарушениях.

Напомним, что сегодня пограничники рассказали о новой тактике беглецов за границу.

Мы также писали, что в конце прошлого месяца сотрудники ГПСУ в 200 м от границы задержали 17 уклонистов.

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