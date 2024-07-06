На Закарпатье собака пограничников "поймала" беглецов, которые планировали переплывать Тису

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.

По данным ГПСУ, в Закарпатье в 50 метрах от границы с Румынией пограничники отделения "Грушово" Мукачевского отряда задержали четырех нарушителей границы вместе с проводником.

Фото: пограничники задержали беглецов за границу (https://dpsu.gov.ua/)

Проводнику, местному жителю, трое из мужчин заплатили по 8 тысяч долларов США, еще один отдал 7 тысяч долларов США. Получив от "гида" надувные круги, "вояжеры" в его сопровождении направились к Тисе, где их обнаружил и задержал пограничный наряд.

В ходе задержания двое из злоумышленников, проигнорировав законные требования военнослужащих, попытались скрыться. Для их задержания была привлечена служебная собака и произведены предупредительные выстрелы.

Пловцов и их помощника доставили в пограничное подразделение для составления протоколов о совершенных ими административных правонарушениях.