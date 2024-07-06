ua en ru
Сб, 06 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На Закарпатті собака прикордонників "спіймав" втікачів, які планували перепливати Тису

Україна, Субота 06 липня 2024 21:32
UA EN RU
На Закарпатті собака прикордонників "спіймав" втікачів, які планували перепливати Тису Фото: собака прикордонників "спіймав" втікачів (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Каріна Левицька

Собака прикордонників "спіймав" втікачів, які з надувними кругами планували перепливати Тису.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України.

За даними ДПСУ, на Закарпатті за 50 метрів від кордону з Румунією прикордонники відділення "Грушово" Мукачівського загону затримали чотирьох порушників кордону разом із провідником.

На Закарпатті собака прикордонників &quot;спіймав&quot; втікачів, які планували перепливати Тису

Фото: прикордонники затримали втікачів за кордон (https://dpsu.gov.ua/)

Провіднику, місцевому мешканцю, троє з чоловіків заплатили по 8 тисяч доларів США, ще один віддав 7 тисяч доларів США. Отримавши від "гіда" надувні кола, "вояжери" у його супроводі попрямували до Тиси, де їх виявив та затримав прикордонний наряд.

У ході затримання двоє зі зловмисників, проігнорувавши законні вимоги військовослужбовців, спробували втекти. Для їх затримання було залучено службового собаку та здійснено попереджувальні постріли.

Плавців та їх помічника доставили в прикордонний підрозділ для складання протоколів про вчинені ними адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, що сьогодні прикордонники розповіли про нову тактику втікачів за кордон.

Ми також писали, що наприкінці минулого місяця співробітники ДПСУ за 200 м від кордону затримали 17 ухилянтів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Прикордонна служба Прикордонники
NEWS
Росіяни відзвітували про удар по системі Patriot. Повітряні сили кажуть, що то були макети
Росіяни відзвітували про удар по системі Patriot. Повітряні сили кажуть, що то були макети
DAILY
"Хлопці зі сходу просять мою каву". Історія ветерана, який розпочав власну справу
Марина Григоренкоспеціально для РБК-Україна "Хлопці зі сходу просять мою каву". Історія ветерана, який розпочав власну справу