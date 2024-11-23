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На Закарпатье горные камни упали на пути: движение поездов заблокировано

Закарпатье, Суббота 23 ноября 2024 08:49
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На Закарпатье горные камни упали на пути: движение поездов заблокировано Фото: на Закарпатье горные камни упали на пути (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталья Юрченко

В Закарпатской области горные камни упали за железнодорожные пути в субботу, 23 ноября. Движение поездов заблокировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Как отмечается, произошли изменения в движении поездов на участке Сянки - Мукачево. Из-за падения камней с горы электропоезд заблокирован на перегоне.

По предварительной информации, две колесные пары сошли с рельсов. На месте работает восстановительная бригада железнодорожников.

"Скорость поезда была ниже разрешенной, поэтому травмированных нет. Всех пассажиров в места назначения уже доставляем автотранспортом", - говорится в сообщении.

Для минимизации опозданий поезд №59 Киев - Чоп будет направлен в объезд заблокированного участка.

Напомним, на прошлой неделе, 17 ноября, в Украине были обесточены несколько участков железной дороги из-за массированной атаки врага. Поэтому ряд поездов ехал с опозданием.

Также отметим, что "Укрзализныця" зимой добавляет поезда на популярный маршрут в Европу.

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Укрзализныця Закарпатская область
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