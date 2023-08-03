В Закарпатье добыли первую соль из Тереблянского месторождения

"В ходе координационного совещания по экономической, социальной и безопасности ситуации в Закарпатской области под руководством Президента Владимира Зеленского передал главе государства первую соль, добытую в рамках разработки Тереблянского соляного месторождения в Тячевском районе", - написал Микита.

Он отметил, что это событие имеет колоссальное значение для продовольственной безопасности страны и экономического развития региона.

Фото: первая соль из Тереблянского соляного месторождения в Закарпатье (t.me/zakarpatskaODA)

"Месторождение в Закарпатье сможет на 100% обеспечить Украину технической и поваренной солью, которая в ближайшей перспективе будет поставлена для содержания дорог в зимний период и для закрытия потребностей населения", - рассказал глава ОВА.

Добыча соли в Украине

Напомним, из-за боевых действий на Донбассе остановилось госпредприятие"Артемсоль", которое ранее обеспечивало 100% потребности страны, что привело к дефициту соли в стране.

После чего Одесская область предложила замену "Артемсоли". Речь идет об Измаильском месторождении и возможной добыче на Куяльницком лимане, которая давно прекратилась.

Ранее сообщалось, что Закарпатская область готовится принять эстафету мощнейшего производителя соли в Украине.

Речь идет о Буштинском соляном месторождении, которое может добывать до 150 тысяч тонн соли в месяц методом подземного выщелачивания через буровые скважины с поверхности земли. Оно может обеспечить потребности страны на 100%.