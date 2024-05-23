На Закарпатье мужчину, который пытался отвезти уклонистов в Венгрию, обязали купить дрон для ВСУ

На Закарпатье мужчине, который пытался перевезти уклонистов через границу в Венгрию, дали условный срок и обязали купить дрон для нужд ВСУ.
Подробнее о деле – в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались данные Единого государственного реестра судебных решений.
Сообщается, что один из организаторов схемы по незаконному перевозу через границу, нашел двоих потенциальных уклонистов, которых на тот момент уже привлекли к конфиденциальному сотрудничеству и проведению негласных следственных действий.
Мужчины заплатили организатору 2,5 тысяч долларов и сообщники стали действовать. К своей схеме они привлекли жителя Закарпатской области Павла (имя изменено из соображений анонимности – ред.), который живет недалеко от границы и хорошо знает местность. 11 января 2023 года они встретились в городе Тячев возле отеля "Серпанок" и договорились о способе перехода через границу, времени и и месте.
В этот же день вечером организаторы схемы вместе с потенциальными уклонистами приехали к автомойке на BMW, где их уже ждал Павел. Вместе они поехали к границе, где пересели в машину Павла. Он попытался проехать через границу в сторону Венгрии, но машину остановили пограничники и задержали всех.
Павлу инкриминировали 332 статью УК Украины – незаконное переправление людей через государственную границу. Он сразу признал вину и стал сотрудничать со следствием – раскрыл все участников схемы, показал места, через которые мог перевезти людей и проявлял инициативу, пытаясь помочь полиции. Кроме того, его в рамках дела обязали купить дрон для нужд украинской армии.
В итоге мужчина еще на этапе судебных разбирательств купил и передал военным ударный дрон. Тячевский районный суд, учтя все обстоятельства, осудил мужчину на пять лет лишения свободы, но заменил реальный срок условным – если в течение 3 лет он не совершит правонарушение, его посадят в тюрьму.
О том, кто из мужчин может выезжать за границу во время войны - в материале РБК-Украина.
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