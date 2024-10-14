На Закарпатье в многоэтажке прогремел взрыв: есть жертва

В городе Свалява Закарпатской области сегодня, 14 октября, прозвучал взрыв в многоэтажке. В результате инцидента есть погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Закарпатской области в Facebook .

По данным правоохранителей, в 14:39 к ним обратились с сообщением о взрыве в одном из многоквартирных домов в Сваляве на улице Промышленной. В результате этого в подъезде здания повыбивало окна.

Фото: в многоэтажке в Сваляве прогремел взрыв (facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice)

После прибытия на место инцидента полицейских им удалось выяснить, что на первом этаже в пятиэтажном доме, вероятно, произошел взрыв газа. Причины пока еще устанавливают.

"Предварительно известно, что в результате этого один человек погиб. Информация о пострадавших уточняется", - рассказали в полиции.