Закарпатській ОДА доручили з'ясувати причини росту випадків COVID, можливі звільнення

Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила голові Закарпатської облдержадміністрації Анатолію Полоскову з'ясувати причини росту випадків COVID-19 в області. У разі необхідності можливі звільнення.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів .

Закарпатська ОДА також повинна забезпечити дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів на території області.

"Крім того, проаналізувати причини зростання захворюваності в області та в разі необхідності прийняти відповідні кадрові рішення", - заявили в Кабміні.

За минулу добу в Закарпатській області підтвердили 665 нових випадків коронавірусу. Закарпаття серед лідерів за темпами поширення коронавірусу в Україні.