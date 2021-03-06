Закарпатській ОДА доручили з'ясувати причини росту випадків COVID, можливі звільнення

Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила голові Закарпатської облдержадміністрації Анатолію Полоскову з'ясувати причини росту випадків COVID-19 в області. У разі необхідності можливі звільнення.
Закарпатська ОДА також повинна забезпечити дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів на території області.
"Крім того, проаналізувати причини зростання захворюваності в області та в разі необхідності прийняти відповідні кадрові рішення", - заявили в Кабміні.
За минулу добу в Закарпатській області підтвердили 665 нових випадків коронавірусу. Закарпаття серед лідерів за темпами поширення коронавірусу в Україні.
Нагадаємо, сьогодні Закарпатська область потрапила в "червону" зону карантину через погіршення ситуації з коронавірусом. Додаткові карантинні обмеження почнуть діяти вже 8 березня.
Як писало РБК-Україна, в країні зараз існує небезпека розширення "червоної" зони карантину. Все більше областей потрапляють у "помаранчеву" зону.
Додамо, з наступного вівторка школи Ужгорода перейдуть на дистанційне навчання, але не учні 1-4 класів.