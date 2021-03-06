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Закарпатской ОГА поручили выяснить причины роста случаев COVID, возможны увольнения

Автор: Дмитрий Левицкий

Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила главе Закарпатской облгосадминистрации Анатолию Полоскову выяснить причины роста случаев COVID-19 в области. В случае необходимости возможны увольнения.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Закарпатская ОГА также должна обеспечить соблюдение соответствующих ограничительных противоэпидемических мер на территории области.

"Кроме того, проанализировать причины роста заболеваемости в области и в случае необходимости принять соответствующие кадровые решения", - заявили в Кабмине.

За минувшие сутки в Закарпатской области подтвердили 665 новых случаев коронавируса. Закарпатье среди лидеров по темпам распространения коронавируса в Украине.

Напомним, сегодня Закарпатская область попала в "красную" зону карантина из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Дополнительные карантинные ограничения начнут действовать уже 8 марта.

Как писало РБК-Украина, в стране сейчас существует опасность расширения "красной" зоны карантина. Все больше областей попадают в "оранжевую" зону.

Добавим, со следующего вторника школы Ужгорода перейдут на дистанционное обучение, но не ученики 1-4 классов.

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Новости Украины Закарпатская областьЗакарпатская ОГАКарантинКоронавирус
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