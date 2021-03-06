Закарпатской ОГА поручили выяснить причины роста случаев COVID, возможны увольнения

Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила главе Закарпатской облгосадминистрации Анатолию Полоскову выяснить причины роста случаев COVID-19 в области. В случае необходимости возможны увольнения.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров .

Закарпатская ОГА также должна обеспечить соблюдение соответствующих ограничительных противоэпидемических мер на территории области.

"Кроме того, проанализировать причины роста заболеваемости в области и в случае необходимости принять соответствующие кадровые решения", - заявили в Кабмине.

За минувшие сутки в Закарпатской области подтвердили 665 новых случаев коронавируса. Закарпатье среди лидеров по темпам распространения коронавируса в Украине.