В Закарпатській області виявили два випадки малярії

Наголошується, що захворів хлопчик віком 1 рік 10 місяців і його мама.

За словами матері, дитина перехворіла на малярію приблизно 3 місяці тому. В Україні у хлопчика на третій день з'явилося нерегулярне підвищення температури тіла до 39 градусів. Орієнтовно тоді ж лихоманка і нерегулярне підвищення температури до 39-40 градусів з'явилися і у матері.

Через тиждень після приїзду в Україну мати з дитиною звернулись за медичною допомогою.

На підставі лабораторних досліджень у пацієнтів виявлено збудник малярії - P. falciparum (++). Призначено відповідне лікування. Стан хворих задовільний.