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В Закарпатській області виявили два випадки малярії

Автор: РБК-Україна

В Закарпатській області виявили два випадки захворювання малярією. Випадки виявили у громадян Республіки Конго, які прилетіли в Україну.

Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я.

Наголошується, що захворів хлопчик віком 1 рік 10 місяців і його мама.

За словами матері, дитина перехворіла на малярію приблизно 3 місяці тому. В Україні у хлопчика на третій день з'явилося нерегулярне підвищення температури тіла до 39 градусів. Орієнтовно тоді ж лихоманка і нерегулярне підвищення температури до 39-40 градусів з'явилися і у матері.

Через тиждень після приїзду в Україну мати з дитиною звернулись за медичною допомогою.

На підставі лабораторних досліджень у пацієнтів виявлено збудник малярії - P. falciparum (++). Призначено відповідне лікування. Стан хворих задовільний.

Нагадаємо, в грудні минулого року у Харкові зареєстрували випадок зараження малярією. Інфікований повернувся з Екваторіальної Гвінеї. Проте чоловік помер.

Крім того, у травні в Харкові вже реєстрували завізний випадок малярії. Тоді хворобу діагностували у 20-річного студента.

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Новини України Закарпатська областьмалярия
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