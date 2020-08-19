У Закарпатській області посилили карантин

Карантин посилили у трьох районах та обласному центрі
У середу, 19 серпня, в Закарпатській області посилили карантин в трьох районах та обласному центрі Ужгороді. Відповідне рішення прийняли на засіданні регіональної комісії ТЕБ та НС.
Про це повідомляє mukachevo.net.
Так, комісія вирішила посилити карантин для територій, які потрапили в оранжеву зону - місто Ужгород, Ужгородський, Перечинський та Тячівський райони.
З 20 серпня на цих територіях діють такі заборони:
Нагадаємо, 13 серпня в Україні пройшов перерозподіл населених пунктів з карантинних зон, згідно з яким Ужгород потрапив в "оранжеву зону".
Зазначимо, в Україні зафіксували новий антирекорд щодо коронавірусу, за минулу добу - заразилися 1 967 осіб.