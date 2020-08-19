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У Закарпатській області посилили карантин

Автор: Максим Зайченко

Карантин посилили у трьох районах та обласному центрі

У середу, 19 серпня, в Закарпатській області посилили карантин в трьох районах та обласному центрі Ужгороді. Відповідне рішення прийняли на засіданні регіональної комісії ТЕБ та НС.

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Про це повідомляє mukachevo.net.

Так, комісія вирішила посилити карантин для територій, які потрапили в оранжеву зону - місто Ужгород, Ужгородський, Перечинський та Тячівський райони.

З 20 серпня на цих територіях діють такі заборони:

  • робота громадського харчування всередині приміщень;
  • богослужінь всередині релігійних установ;
  • робота басейнів - і таких, які працюють на відкритому повітрі;
  • робота закладів, де проводять масові розважальні заходи - весілля, дні народження і т.д;
  • продаж квитків за пільговими цінами на залізничні перевезення для пасажирів пільгових категорій.

Нагадаємо, 13 серпня в Україні пройшов перерозподіл населених пунктів з карантинних зон, згідно з яким Ужгород потрапив в "оранжеву зону".

Зазначимо, в Україні зафіксували новий антирекорд щодо коронавірусу, за минулу добу - заразилися 1 967 осіб.

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