Без опадів і до +10 вдень: прогноз погоди на завтра

У понеділок, 14 лютого, в Україні синоптики очікують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря протягом дня коливатиметься від -7 до +10 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Прогноз погоди у всіх областях

Протягом 14 лютого на всій території України очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі буде перебувати в межах від -2 до -7, вдень - від +5 до +10 градусів.

У Карпатах завтра очікується помірна небезпека сходу снігових лавин (2 рівень). Вони можуть статися в разі підвищених навантажень в основному на крутих схилах. Синоптики зазначили, що в цілому ситуація сприятлива для походу в гори.

Фото: сніголавинна ситуація в Карпатах 14 лютого (meteo.gov.ua)

Температура повітря 14 лютого по регіонах:

на заході вдень від +5 до +8, вночі від -3 до -5;

на півночі вдень від +3 до +5, вночі від -4 до -6;

на сході вдень від +2 до +5, вночі від -5 до -7;

на півдні вдень від +6 до +10, вночі від -2 до -4;

у центрі вдень від + 3 до +7, вночі від -3 до -5.

Фото: погода в Україні 14 лютого (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди в Києві

У Києві протягом 14 лютого опади не очікуються. Вітер південно-західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі буде перебувати в межах від -2 до -4 градусів, вдень - від +4 до +6.

Фото: погода в Києві 14 лютого (meteo.gov.ua)