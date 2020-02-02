У Закарпатській області сталася пожежа в церкві

В ніч на 2 лютого у Закарпатській області сталася пожежа у дерев'яній церкві Святого Василя Великого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, пожежа в дерев'яній церкві міста Іршава сталася близько першої години ночі. Через легкозаймистість матеріалів, з яких була побудована церква, вогонь швидко поширився площею.

Зазначається, що пожежу було локалізовано о 01:45, після чого повністю ліквідовано. До гасіння було залучено 25 рятувальників та 5 одиниць техніки. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 27 січня у Києві на вулиці Івана Франка виникло задимлення на 3-му поверсі будівлі Міністерства культури, молоді та спорту. Рятувальники встановили, що в підвальному приміщенні будівлі сталося загоряння.

Також РБК-Україна писало, що під час пожежі в Мінкульті вдалося врятувати чотирьох осіб, які перебували в будівлі відомства. Врятовані особи були оглянуті бригадою швидкої допомоги та від госпіталізації відмовилися. Попередньою причиною пожежі у відомстві стала несправність проводки.

Крім того, 17 січня у Києві сталася пожежа у клініці краси на проспекті Лобановського. Пожежу було ліквідовано на площі 25 квадратних метрів. В результаті інциденту ніхто не постраждав.