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Перевозили цигарки на 8 млн гривень: прикордонники під Одесою виявили партію контрабанди

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Одеська область, П'ятниця 31 грудня 2021 15:00
Перевозили цигарки на 8 млн гривень: прикордонники під Одесою виявили партію контрабанди Фото: в Україну хотіли провезти контрабанду з Сінгапуру (mvs.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

В Одеському порту прикордонні служби виявили велику партію контрабанди. Вона прибула у контейнері із Сінгапуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Співробітники прикордонної служби помітили невідповідність вантажу. Замість "кухонних товарів", зазначених у супровідних документах, у контейнері було понад 600 тисяч пачок цигарок. Їхня сумарна вартість може перевищувати 8 млн гривень.

Продовжуються слідчі дії у зв'язку з незаконним переміщенням цигарок через митний кордон України.

Нагадаємо, співробітники СБУ заблокували незаконне переміщення через український кордон рідкісного металу осмію. Двоє людей намагалися вивезти його до однієї із сусідніх країн.

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