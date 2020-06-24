У Закарпатській області оцінили збиток від повені в 125 млн гривень

У Закарпатській обласній державній адміністрації оцінили збиток від повені в регіоні в 125 мільйонів гривень. В результаті негоди зруйновані дороги, мости та дамби.

Про це повідомили в Закарпатській ОДА.

За словами голови ОДА Олексія Петрова, найбільше від повені постраждав Рахівський район.

"З-за сильних злив 23 червня відбулося різке підвищення рівня води на річці Тиса, десь на 4-5 метрів. Попередня вартість інфраструктурних збитків по області - це зруйновані дороги місцевого та державного значення, берегоукріплення, дамби, мости - 125 мільйонів гривень", - повідомив Петров.

При цьому в ОДА поки не підрахували суму шкоди, яка була нанесена приватних будинків та домогосподарств.

Всього в області постраждали від стихії 12 населених пунктів у трьох районах. Затоплено 135 дворів і 40 га пасовищ. Пошкоджено 12 комунальних та 6 ділянок державних доріг. Зруйновані 5 підвісних мостів, а також пошкоджено 14 мостів, 5,7 км лісових доріг та 1 км підпірних стінок.

Зазначимо, у західних областях протягом декількох днів спостерігаються масштабні підтоплення в результаті негоди. 23 червня ДСНС оголосила червоний рівень небезпеки в Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Жертвами стихії стали три людини.

Раніше РБК-Україна писало, що у результаті негоди на заході України пошкоджено понад 400 кілометрів доріг і 90 мостів.

у Кабміні пообіцяли оперативне відшкодування збитків із-за негоди на заході.