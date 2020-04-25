У Закарпатській області через негоду сталося масове знеструмлення

У Закарпатській області через негоду сталося повне або часткове знеструмлення 11 населених пунктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної служби з надзвичайних ситуацій у Facebook.

За даними рятувальників, сьогодні на території області спостерігався сильний поривчастий вітер та дощ, внаслідок яких сталося падіння дерев та знеструмлення населених пунктів.

Зазначається, що знеструмлення зафіксовано у Хустському (3 повністю, 1 частково), Берегівському (4 повністю, 1 частково), Виноградівському (1 повністю) та Великоберезнянському (1 частково) районах. Наразі ремонтні бригади ведуть роботи з відновлення електропостачання.

Крім того, через сильний вітер сталося повалення дерев на автошляхах у Берегівському, Свалявському, Іршавському районах та місті Мукачево. Всі повалені дерева були усунені з автошляхів.

Нагадаємо, 17 квітня через негоду в Україні було знеструмлено 155 населених пунктів у п'ятьох областях. Тоді у Київській області без електропостачання залишилося 26 населених пунктів. Найгірша ситуація спостерігалася у Чернігівській області, де без електрики залишилося майже півсотні населених пунктів.