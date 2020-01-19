У Закарпатській області напали на двох правоохоронців

У Закарпатській області в результаті нападу зловмисників постраждали двоє правоохоронців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними поліції, сьогодні, 19 січня, близько 03:15 до відділення Перечинської районної лікарні доставили правоохоронця з ушкодженнями обличчя. Поліція встановила, що пошкодження правоохоронець отримав під час припинення бійки між молодиками. Одного з порушників було затримано.

Ще один напад на співробітника поліції стався ввечері 18 січня. Дільничний офіцер отримала забої плеча від нетверезої заявниці - 56-річної мешканки міста Іршава. Співробітниця поліції також звернулася до за медичною допомогою.

"Обох порушників затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчими за фактами умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України", - розповіли в поліції.

Зазначається, що порушникам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві пасажир метрополітену здійснив напад на співробітника поліції. Інцидент стався близько 23:00 у п'ятницю, 17 січня, на станції київського метро "Контрактова площа". Нападника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.