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У метро Києва пасажир напав на поліцейського

Новини » Надзвичайні події     18.01.2020 - 15:28
У метро Києва пасажир напав на поліцейського
Фото: нападник на поліцейського в метро (facebook.com/UA.KyivPolice)

Чоловік вдарив поліцейського в обличчя

У Києві пасажир метрополітену здійснив напад на поліцейського. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook столичної поліції.

Зазначається, що напад стався близько 23:00 у п'ятницю, 17 січня, напередодні на станції київського метро "Контрактова площа".

У метро Києва пасажир напав на поліцейського

Зокрема, старший сержант поліції у вестибюлі станції метро виявив двох громадян з явними ознаками сп'яніння. Він сказав чоловікам, що користуватися послугами метрополітену у такому стані заборонено і запропонував скористатися іншим видом транспорту.

"На зауваження поліцейського чоловіки почали агресивно поводитися, висловлюватися нецензурною лайкою, погрожувати, а потім один з них вдарив правоохоронця в обличчя. Поліцейський, застосувавши заходи фізичного впливу та спеціальні засоби, затримав зловмисника на місці та викликав слідчо-оперативну групу для документування події", - вказано у повідомленні.

У поліції повідомляють, що 44-річного нападника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вказано, що слідчі управління поліції у метрополітені ГУНП у Києві уже повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в Одесі водій, якого зупинили за кермування у нетверезому вигляді, побив поліцейського. Порушник був затриманий і йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Як писало РБК-Україна раніше, Державне бюро розслідувань відкрило справу стосовно поліцейського, який відкрив стрілянину 12 листопада в харківському метро. Так, під час огляду речей поліцейського було виявлено речовину, зовні схоже на психотропний засіб.

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