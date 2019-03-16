У Закарпатській області чоловік на "євроблясі" прорвав кордон

Власник "євробляхи" з другого разу прорвав кордон, але незабаром був затриманий

В Закарпатской области мужчина на "евробляхе" прорвал границу после того, как ему повторно отказали в возможности ввоза автомобиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что вчера вечером пограничники дважды задерживали мужчину, который пытался ввезти "евробляху" через автомобильный пункт пропуска "Ужгород". В частности, после того, как он получил карточку отказа за нарушения, мужчина вместо возвращения в Словакию на скорости направился в сторону Ужгорода. Пограничный наряд задержал его и оштрафовал.

Однако через несколько часов он попытался повторить маневр. Получив очередную карточку отказа, он сделал вид, что разворачивается в сторону Словакии, однако изменил направление и на высокой скорости поехал в направлении Ужгорода. На выезде из пункта пропуска он сбил тыловой шлагбаум, а также повредил авто на средстве для принудительной остановки. Нарушителя задержали в Ужгородском районе, доставили в полицию, а автомобиль изъяли.

Фото: задержание нарушителя на "евробляхе" (dpsu.gov.ua)

Напомним, ранее в ГФС назвали самые дорогие и самые дешевые растаможенные "евробляхи".

Отметим, через механизмы льготной растаможки в бюджет Украины поступило 13,6 млрд гривен.