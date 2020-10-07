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Ремонт траси Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв йде відразу у двох областях

Дніпропетровська область, Середа 07 жовтня 2020 13:21
Ремонт траси Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв йде відразу у двох областях
Фото: ремонт доріг (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Ремонт траси Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв, загальна протяжність якої становить близько 240 км, проходить відразу у двох областях - Дніпропетровській і Миколаївській.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці Facebook.

За його словами, до початку ремонту траса вважалася однією з найбільш проблемних серед доріг національного значення.

"Рахуємо машини з асфальтом, дивимося на вже часто стандартний перевантажувач, що працює в парі з асфальтоукладальником, що дозволяє укладати асфальт безперервно і без зупинок, переводимо все в "кілометри офігеної траси в день" і чекаємо, що вже в цьому році цей напрямок повністю перетвориться в ідеальну дорогу", - написав Голик.

Траса Дніпро - Кривий Ріг. Вважаємо машини з асфальтом, дивимося на вже часто стандартний перевантажувач, що працює в...

Опубліковано Юрієм Голиком Вівторок, 6 жовтня 2020 р.

Також ремонт проходить на ділянці Михайло-Ларине - Мар'ївка та 305 км траси.

Ремонт траси Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв йде відразу у двох областях

За словами Голика, "Укравтодор" планує до кінця року повністю відновити дорогу Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв у двох областях і привести її стан до рівня траси першої категорії.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що в Луганській області розпочався ремонт траси Старобільськ - Новоайдар.

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Новини України Транспорт Днепропетровская областьдорогиЮрій ГоликВелике будівництво
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