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Діти перебувають у стані середньої тяжкості

У Закарпатській області госпіталізували 10 дітей з менінгококовою інфекцією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що діти були госпіталізовані до обласної лікарні в період з 3 по 11 березня. Вони перебувають у стані середньої тяжкості.

"13 березня в ДСНС надійшла інформація, що з сіл Коритняни та Часлівці Ужгородського району в обласну клінічну інфекційну лікарню в період з 3 по 11 березня в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовані з діагнозом" менінгококова інфекція 10 дітей (2010 - 2019 народження) з них 6 учнів Коритнянській ЗОШ. Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", - повідомили рятувальники.

Раніше РБК-Україна писало, що у світі щороку реєструють 500 тисяч випадків захворювання на менінгококову інфекцію. Інкубаційний період триває 1-10 днів і в середньому становить 4 дні.

Нагадаємо, 13 березня в Україні зафіксований перший смертельний випадок від коронавіруса. Жертвою COVID-19 стала 71-річна жителька Житомирської області, яка напередодні повернулася в Україну з Польщі. Всього офіційно підтверджено 3 випадки коронавіруса в Україні.