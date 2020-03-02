У світі щороку реєструють 500 тисяч випадків менінгококової інфекції

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Інкубаційний період триває 1-10 днів і в середньому становить 4 дні

У світі щороку реєструють 500 тисяч випадків захворювання на менінгококову інфекцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Центру громадського здоров'я на сторінці у Facebook.

Зазначається, що менінгококова інфекція – це антропонозне інфекційне захворювання, що передається повітряно-краплинним шляхом і має різні клінічні прояви (від безсимптомного носоглоткового носійства до генералізованих форм із високою летальністю).

"Менінгококові інфекції є тяжкими, переважно дитячими захворюваннями. Щороку в світі реєструють близько 300 000–500 000 випадків МІ, зокрема 30 000–50 000 летальних. На одного хворого генералізованою формою МІ припадає 20 000–50 000 носіїв збудників. Найвищий рівень захворюваності - серед дітей до 1 року. Зокрема, 2019 року в Україні було зареєстровано 299 випадків менінгококової інфекції (50 - у дітей до 1 року)", - йдеться у повідомленні.

Захворювання на МІ фіксують в усьому світі. Найпоширеніша менінгококова інфекція в Африці, на південь від Сахари, на території від Сенегалу до Ефіопії.

Джерелом інфекції є люди - носії збудника, які виділяють менінгококи і не мають запальних змін у носоглотці, або ж хворі на гострий назофарингіт і генералізовані форми МІ.

Збудник передається із краплями слизу під час кашлю, чхання, розмови. Близький тривалий контакт з інфікованою людиною-носієм сприяє поширенню хвороби.

Інкубаційний період триває 1-10 днів і в середньому становить 4 дні.

Основними клінічними ознаками МІ є менінгіт і сепсис. Менш поширені артрит і пневмонія. Менінгіт часто супроводжує тріада симптомів: гарячка, головний біль і ригідність потиличних м’язів. Досить часто наявні сплутана свідомість, нудота, блювота, світлобоязнь.

"Вчасна та адекватна терапія дає змогу врятувати життя пацієнта і визначає сприятливий прогноз. Головним у лікуванні менінгококової інфекції є усунення причин розвитку захворювання. В Україні щеплення від менінгококової інфекції належить до рекомендованих. Вакцинацію дорослих і дітей з метою профілактики, а також за епідемічними показаннями здійснюють відповідно до наказу МОЗ від 11.08.2014 № 551 "Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Львові від ускладнень грипу помер 30-річний чоловік. Всього у Львівській області з початку епідемічного сезону зафіксовано чотири летальних випадки від грипу. А останній чоловік захворів ще 17 лютого.

До цього в Кіровоградській області було зафіксовано два летальних випадки від ускладнень грипу. Крім того, в Сумській області підтвердили третю смерть від пневмонії.