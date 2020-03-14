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Дети находятся в состоянии средней тяжкости

В Закарпатской области госпитализировали 10 детей с менингококковой инфекцией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что дети были госпитализированы в областную больницу в период с 3 по 11 марта. Они находятся в состоянии средней тяжести.

"13 марта в ГСЧС поступила информация, что из сел Корытняны и Часловцы Ужгородского района в областную клиническую инфекционную больницу в период с 3 по 11 марта в состоянии средней степени тяжести госпитализированы с диагнозом менингококковая инфекция 10 детей (2010 - 2019 рождения) из них 6 учеников Корытнянской ООШ. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - сообщили спасатели.

Ранее РБК-Украина писало, что в мире ежегодно регистрируют 500 тысяч случаев заболевания менингококковой инфекцией. Инкубационный период длится 1-10 дней и в среднем составляет 4 дня.

Напомним, 13 марта в Украине зафиксирован первый смертельный случай от коронавируса. Жертвой COVID-19 стала 71-летняя жительница Житомирской области, которая накануне вернулась в Украину из Польши. Всего официально подтверждено 3 случая коронавируса в Украине.