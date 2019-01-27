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У Закарпатській області ще одна громада перейшла в ПЦУ

Новини » Суспільство    27.01.2019 - 14:43
У Закарпатській області ще одна громада перейшла в ПЦУ
Фото: Покровська церква селища Ясіня (fb.com/ivanna.klympushtsintsadze)

Громада селища Ясіня оголосила про перехід з УПЦ МП в Єдину церкву

Громада селища Ясіня (Закарпатська область) прийняла рішення про перехід з Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) в Православну церкву України (ПЦУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Іванни Климпуш-Цинцадзе у Facebook.

Як повідомила Климпуш-Цинцадзе, громада Покровської церкви селища Ясіня при підтримці священником оголосила про перехід в Єдину помісну православну церкву України.

"Громада Покровської церкви при щирій підтримці священником прийняла рішення про перехід в Православну церкву України", - написала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у суботу, 26 січня, громада селища Сарата Одеської області прийняла рішення про перехід з Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) до Православної церкви України (ПЦУ).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громада села Пужайкове (Одеська область) стала першою в області хто оголосив про перехід з УПЦ МП до Єдиної помісної православної церкви України. За перехід проголосували понад 300 жителів громади.

Додамо, що у Волинській області вісім парафій Української православної церкви Московського патріархату оголосили про перехід в Православну церкву України

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