У Закарпатській обл. керівника облавтодору підозрюють у заволодінні бюджетними коштами

Унаслідок протиправних дій посадовця, було завдано збитків на суму майже 1,9 млн грн

В Закарпатской области сотрудники Национальной полиции разоблачили преступную схему завладения бюджетными средствами, выделенными на ремонт дорог области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции области.

Были собраны доказательства причастности должностных лиц ГП "Закарпатский облавтодор" в организации противоправной деятельности.

На основании собранных материалов, следователи открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Так, досудебным расследованием установлено, что директор государственного предприятия и должностные лица коммерческой структуры разработали схему по завладению денежными средствами, предназначенными на строительство и ремонт дорог.

"Для проведения ремонтно-строительных работ облавтодор покупал у коммерческой структуры битум. Только стоимость продукции была значительно выше рыночной. Кроме того, данная коммерческая структура имеет признаки фиктивности", - говорится в сообщении.

Для установления суммы нанесенного ущерба было назначено и проведено ряд экспертиз.

Установлено, что директор ГП "Закарпатский облавтодор" и должностные лица завладели бюджетными средствами на сумму почти 1,9 миллионов гривен.

За согласование ГПУ директору облавтодора было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст.191 УКУ.

"Проводятся дальнейшие процессуальные меры относительно привлечения к ответственности причастных к преступлению лиц", - добавили в ведомстве.

Ранее полиция задержала чиновника, который повлек убытки коммунальным предприятиям Запорожья и области на сумму почти 9 млн гривен.

Также сообщалось, что следственное управление Главного управления Национальной полиции в городе Киеве завершило досудебное расследование по факту незаконного завладения тремя должностными лицами коммунальной корпорации "Киевавтодор" 8 млн гривен.