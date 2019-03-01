У Запоріжжі затримали посадовця за розтрату 9 млн гривень

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Посадовець був оголошений у розшук та рік переховувався від поліції

Поліція сьогодні, 1 березня, затримала посадовця, який спричинив збитки комунальним підприємствам Запоріжжя та області на суму майже 9 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Як зазначається, посадовця підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Під час досудового розслідування встановлено, посадовець 1964 року народження вступив у змову з головою наглядової ради приватного акціонерного товариства та генеральним директором товариства з обмеженою відповідальністю, зловживаючи службовим становищем, у період з 1998 до 2015 року вони штучно створили умови, за якими комунальні підприємства сплачували на користь товариств необґрунтовано завищену вартість з надання послуг з приймання, нарахування та обліку сплачених житлово-комунальних платежів населенням міста Запоріжжя та області.

У результаті їхніх дій загальна сума збитків, спричинена комунальним підприємствам внаслідок необґрунтованих витрат, склала майже 9 млн гривень.

Посадовцю було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. А 21 березня 2018 року постановою слідчим прокуратури Запорізької області оголошено у розшук.

На даний час підозрюваний затриманий. Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області продовжується розслідування кримінального провадження.

РБК-Україна писало, що слідче управління Головного управління Національної поліції у місті Києві завершило досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння трьома посадовцями комунальної корпорації "Київавтодор" 8 млн гривень.