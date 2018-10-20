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У Закарпатській обл. з'явилися антиугорські білборди

Новини » Надзвичайні події    20.10.2018 - 21:37
Фото: антиугорські білборди на Закарпатті (mukachevo.net)
Фото: антиугорські білборди на Закарпатті (mukachevo.net)

За словами Москаля, методи і стиль виконання вказують на те, що це спецоперація ФСБ

У Закарпатській області відразу в декількох районах з'явилися рекламні щити із зображенням 3-х лідерів Товариства Угорської Культури Закарпаття (КМКС) та написом "Зупинимо сепаратистів". Правоохоронці шукають винуватців, заявив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, передає РБК-Україна.

За його словами, безпосередніх виконавців провокації зараз розшукують правоохоронці.

"Але методи і стиль виконання вказують на те, що це чергова примітивна спецоперація ФСБ, яка вже декілька років намагається розсварити на Закарпатті українців і угорців", - заявив Москаль.

Москаль уточнив, що на білбордах помічені помилки, як і в попередніх провокації.

"У квітні минулого року на адміністративному кордоні Виноградівського та Берегівського районів так само вночі були встановлені стели з провокаційними написами угорською мовою. До речі, ті написи були зроблені з помилками, як і нинішні, скальковані з російської мови ("ЗупинИмо сепаратистів" замість "ЗупинІмо сепаратистів"). У лютому цього року в Ужгороді двічі підпалювали офіс ТУКЗ. Ці злочини розкриті, встановлено, що за ними стоять російські спецслужби. Робимо все, щоб розкрити і нинішню провокацію. Вже доведено, що такі примітивні речі на Закарпатті не працюють, на них не ведуться ні українці, ні угорці", - заявив Москаль.

Відзначимо, раніше заступник міністра закордонних справ Василь Боднар заявляв, що угорська влада не виконала домовленість про зміну скандальної назви "уповноваженого міністра Закарпаттям".

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