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В Закарпатской области объявили траур по погибшим воинам 128-й бригады

Закарпатье, Воскресенье 05 ноября 2023 09:45
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В Закарпатской области объявили траур по погибшим воинам 128-й бригады Фото: в Закарпатской области объявили траур по погибшим воинам 128-й бригады (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Трехдневный траур объявили в Закарпатской области по погибшим воинам 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Закарпатской ОВА Виктора Мыкыту в Telegram.

"6 ноября на территории Закарпатья объявлен трехдневный общеобластной траур, будут приспущены государственные флаги, каждое утро в 9:00 чтим память воинов минутой молчания, в храмах разных конфессий области состоятся богослужения", - отметил он.

Что известно о трагедии

Российские террористы ударили по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в Запорожской области. Воинов собрали для вручения наград ко Дню артиллериста. В этот момент по месту скопления бойцов был нанесен удар.

Министр обороны Рустем Умеров и ВСУ подтвердили удар ракетой "Искандер-М". В результате обстрела погибли военнослужащие, ранения получили и местные жители.

Минобороны проведет проверку по факту ужасающей трагедии.

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