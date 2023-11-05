В Закарпатской области объявили траур по погибшим воинам 128-й бригады
Трехдневный траур объявили в Закарпатской области по погибшим воинам 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Закарпатской ОВА Виктора Мыкыту в Telegram.
"6 ноября на территории Закарпатья объявлен трехдневный общеобластной траур, будут приспущены государственные флаги, каждое утро в 9:00 чтим память воинов минутой молчания, в храмах разных конфессий области состоятся богослужения", - отметил он.
Что известно о трагедии
Российские террористы ударили по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в Запорожской области. Воинов собрали для вручения наград ко Дню артиллериста. В этот момент по месту скопления бойцов был нанесен удар.
Министр обороны Рустем Умеров и ВСУ подтвердили удар ракетой "Искандер-М". В результате обстрела погибли военнослужащие, ранения получили и местные жители.
Минобороны проведет проверку по факту ужасающей трагедии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.