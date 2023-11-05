У Закарпатській області оголосили траур за загиблими воїнами 128-ї бригади

Триденний траур оголосили у Закарпатській області за загиблими воїнами 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Закарпатської ОВА Віктора Микиту у Telegram.

"6 листопада на території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу, будуть приспущені державні прапори, щоранку о 9:00 вшановуємо пам’ять воїнів хвилиною мовчання, у храмах різних конфесій області відбудуться богослужіння", - зазначив він.

Що відомо про трагедію

Російські терористи вдарили по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у Запорізькій області. Воїнів зібрали для вручення нагород до Дня артилериста. У цей момент по місцю скупчення бійців було завдано удару.

Міністр оборони Рустем Умєров та ЗСУ підтвердили удар ракетою "Іскандер-М". Внаслідок обстрілу загинули військовослужбовці, поранення отримали і місцеві жителі.

Міноборони проведе перевірку за фактом жахливої трагедії.