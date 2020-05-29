ru
ua

Закарпатська область послаблює карантин і запускає транспорт

Новини » Коронавірус   

Роботу дитячих садків можуть дозволити не раніше 8 червня

Карантин у Закарпатській області буде ослаблено з 1 червня, в регіоні відновлять спортивні заходи, а також роботу транспорту і готелів. Водночас ослаблення не поширюється на деякі карантинні райони.

Про це у Facebook повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.

Зокрема, сьогодні обласна комісія з надзвичайних ситуацій вирішила послабити карантин з 1 червня, оскільки показник нових випадків СОVID-19 знизився до необхідного рівня.

Що буде дозволено:

  • міжміські, міжобласні та міжнародні перевезення
  • спортивні заходи без глядачів з участю не більше 50 осіб
  • релігійні заходи за участю не більше однієї особи на 10 квадратних метрів
  • робота готелів (крім ресторанів, басейнів і спа-зон в них)
  • робота закладів фізичної культури і спорту, спортзалів і фітнес-центрів (крім групових занять за участю понад 10 осіб)
  • відвідування занять в групах не більше 10 осіб у навчальних закладах

При цьому ослаблення не стосуються території карантинних зон, встановлених в області. Зберігається масковий режим, дезінфекція та необхідність дотримуватися соціальної дистанції.

"Також розглядається можливість при сприятливій ситуації почати роботу дитсадків з 8 червня", - додав Петров.

Нагадаємо, станом на 29 травня Міністерство охорони здоров'я дозволило пом'якшити карантин у Луганській, Волинській та Закарпатській областях.

При цьому згідно з новими даними, захворюваність на коронавірус росте в західних областях України.

Автор: РБК-Україна

► Учасники мітингу на Майдані рушили до офісу Зеленського ► Міністр Шотландії пішов у відставку через карантинний скандал з радником Джонсона
Читати всі новини