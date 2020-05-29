Закарпатська область послаблює карантин і запускає транспорт

Роботу дитячих садків можуть дозволити не раніше 8 червня
Карантин у Закарпатській області буде ослаблено з 1 червня, в регіоні відновлять спортивні заходи, а також роботу транспорту і готелів. Водночас ослаблення не поширюється на деякі карантинні райони.
Про це у Facebook повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.
Зокрема, сьогодні обласна комісія з надзвичайних ситуацій вирішила послабити карантин з 1 червня, оскільки показник нових випадків СОVID-19 знизився до необхідного рівня.
Що буде дозволено:
При цьому ослаблення не стосуються території карантинних зон, встановлених в області. Зберігається масковий режим, дезінфекція та необхідність дотримуватися соціальної дистанції.
"Також розглядається можливість при сприятливій ситуації почати роботу дитсадків з 8 червня", - додав Петров.
Нагадаємо, станом на 29 травня Міністерство охорони здоров'я дозволило пом'якшити карантин у Луганській, Волинській та Закарпатській областях.
При цьому згідно з новими даними, захворюваність на коронавірус росте в західних областях України.
Автор: РБК-Україна