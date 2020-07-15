Закарпатська область послабила карантин і дозволила відкрити ресторани

Карантин у Закарпатській області вирішили послабити на тлі стабілізації ситуації з коронавірусом. Зокрема, ресторани зможуть відкритися для відвідувачів і приймати їх в приміщеннях.

Про це заявив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.

За його словами, в області дозволили відкрити приміщення кафе і ресторанів для відвідувачів, а також продовжили роботу до 23:00.

"Знімаються деякі обмеження... можна вже і в середині працювати закладам харчування. Ну, звичайно, таке гаряче і наболіле питання, що стосується обмеження до 22:00. Ми зняли обмеження і підняли на годину, тепер можна працювати до 23:00", - зазначив Петров.

При цьому дитячі садки, SPA-зони і басейни залишаться закритими, а в Тячівському районі закриють продуктові ринки. Також залишаються обмеження щодо руху громадського автотранспорту по вихідних і святах. Міжобласні автобуси не будуть їздити і у будні дні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Волинська область відновила міжобласні перевезення і роботу дитячих садків.

Крім того, в рамках ослаблення карантину сьогодні Рівненська область дозволила роботу ресторанів і барів.