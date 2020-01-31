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"Закарпатгаз Збут": у 2019 році клієнти компанії скоротили споживання газу на 19%

Новини » Енергетика     31.01.2020 - 13:00
"Закарпатгаз Збут": у 2019 році клієнти компанії скоротили споживання газу на 19%
Ілюстративне фото (dtek.com)

Зменшення споживання газу на Закарпатті пов’язане із потеплінням, а також із економією енергоносія споживачами, яким держава припинила надання субсидій

За підсумками 2019 року споживання природного газу в Закарпатській області зменшилося на 74 млн куб. м. За інформацією ТОВ "Закарпатгаз Збут", впродовж 2019 року споживачам було протранспортовано 314 млн куб. м газу, а це на 19% менше, ніж у 2018 році. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Майже 85% спожитого газу на Закарпатті припадає на населення. За минулий рік ця категорія споживачів використала 266 млн куб. м блакитного палива, що на 22% менше, ніж торік.

"Закарпатці скорочують споживання газу, по-перше, через суттєві зміни умов надання субсидій: відповідно, значно зменшилась кількість отримувачів субсидій, а також через монетизацію субсидій та пільг. Друга причина - підвищення середньорічної температури, зима стала теплішою", – пояснила директор ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець.

За словами прес-служби, значне скорочення обсягів споживання природного газу зафіксоване також серед інших категорій споживачів Закарпатської області. За минулий рік промисловість області скоротила використання газу на 8%, бюджетні установи та організації – на 7%, а релігійні організації – на 21% .

"Динаміка щодо суттєвого скорочення обсягів споживання природного газу продовжилася усіма категоріями споживачів Закарпатської області. За минулий рік промислові споживачі скоротили обсяги споживання на 8%, бюджетні установи та організації – на 7%, а релігійні організації – на 21%", - йдеться у повідомленні.

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