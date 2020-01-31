"Закарпатгаз Сбыт": в 2019 году клиенты компании сократили потребление газа на 19%

Иллюстративное фото (dtek.com)

Уменьшение потребления газа на Закарпатье связано с потеплением, а также с экономией энергоносителя потребителями, которым государство прекратило предоставление субсидий

По итогам 2019 года потребление природного газа в Закарпатской области уменьшилось на 74 млн куб. м. По информации ООО "Закарпатгаз Сбыт", в течение 2019 года потребителям было протранспортировано 314 млн куб. м газа, а это на 19% меньше, чем в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Почти 85% потребленного газа на Закарпатье приходится на население. За прошлый год эта категория потребителей использовала 266 млн куб. м голубого топлива, что на 22% меньше, чем в прошлом году.

"Закарпатцы сокращают потребление газа, во-первых, из-за существенных изменений условий предоставления субсидий: соответственно, значительно уменьшилось количество получателей субсидий, а также из-за монетизации субсидий и льгот. Вторая причина - повышение среднегодовой температуры, зима стала теплее", – пояснила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинець.

По словам пресс-службы, значительное сокращение объемов потребления природного газа зафиксировано также среди других категорий потребителей Закарпатской области. За прошлый год промышленность области сократила использование газа на 8%, бюджетные учреждения и организации – на 7%, а религиозные организации – на 21% .

"Динамика относительно существенного сокращения объемов потребления природного газа продолжилась всеми категориями потребителей Закарпатской области. За прошлый год промышленные потребители сократили объемы потребления на 8%, бюджетные учреждения и организации – на 7%, а религиозные организации – на 21%", - говорится в сообщении.