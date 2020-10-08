"Закарпатгаз" почав стягувати борги через суд

Газовий вентиль (dtek.com)

Понад 300 заяв про стягнення заборгованості за послугу з розподілу у судовому порядку подали представники АТ "Закарпатгаз". Суд вже виніс ряд рішень на користь підприємства, які передані у виконавчу службу. Загалом буде подано 9000 позовів проти клієнтів, борг яких перевищує 1,5 тисячі гривень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Станом на початок жовтня 23 тисячі клієнтів АТ "Закарпатгаз" жодного разу від початку року не сплатили за розподіл газу. Загальний борг становить 10 млн гривень. За словами комерційної директорки АТ "Закарпатгаз" Юлії Соколової, справи саме щодо цих споживачів подаються до суду першочергово.

"У газовій сфері як в Закарпатті, так і по всій Україні спостерігається тенденція неплатежів. Така ситуація вкрай згубно впливає на можливості газорозподільних підприємств підтримувати в належному стані мережі й обладнання під час осінньо-зимового періоду, коли навантаження на систему зростає в рази", - зазначила Юлія Соколова.

Також вона зазначила, що суттєвою причиною накопичення боргів за дану послугу став закон, прийнятий Верховною Радою України, який забороняє відключати від газопостачання побутових споживачів, нараховувати їм штрафи і пеню за несвоєчасну оплату спожитих житлово-комунальних послуг. Частина споживачів трактували його як дозвіл не платити за послуги взагалі.

"Ми дійсно не застосовуємо санкції за протермінування оплати за послугу розподілу газу. Однак, під час карантину немає мораторію на стягнення боргів в судовому порядку. Ті умови, що склалися через масові неплатежі закарпатців, змушують вдаватися до крайніх заходів. Тому, станом на сьогодні, боржникам вже надіслано майже 50 тис повідомлень про необхідність оплати за надану послугу", - пояснила комерційна директорка АТ "Закарпатгаз" Юлія Соколова.

Послуга з розподілу газу полягає у забезпеченні належного тиску газу для коректної роботи газових приладів та у постійному та безперебійному газопостачанні. Це - підтримка надійної роботи фахівців аварійно-диспетчерської служби, які працюють в умовах підвищеної небезпеки 24 години на добу без вихідних і свят.

"Сплачуючи за газ, закарпатці інвестують у свій комфорт. Адже плата за розподіл – це не "гроші за труби", як у нас часто думають. Це – необхідні кошти для утримання газового обладнання й мереж, їх осучаснення, виконання капітальних реконструкцій та поточних ремонтів, підтримку належного тиску газу, аби газ був доставлений до кожного споживача", - пояснив технічний директор АТ "Закарпатгаз" Олександр Голуб.

У "Закарпатгазі" неодноразово повідомляли, що примусове стягнення боргів у судовому порядку призведе до додаткових фінансових витрат споживачів: оплати суми боргу, судового збору, правничої допомоги. Крім того, відповідно до Закону "Про виконавче провадження", суд може накласти арешт на майно і заборонити боржнику виїзд за кордон.

"З початком опалювального сезону АТ "Закарпатгаз" закликає закарпатців не допускати нарощування боргів та вчасно розраховуватися за надані послуги, адже від цього залежить надійність газопостачання та безаварійність газопостачання. Сьогодні в Закарпатській області обслуговується 7,5 тисяч км розподільних газопроводів, через які газ доставляється 275 тисяч клієнтів компанії", - повідомили у прес-службі.