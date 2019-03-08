На Закарпатті затримали групу наркоторгівців

Затримані 6 членів організованої злочинної групи

Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что в Закарпатской области были задержаны члены организованной преступной группы, которая наладила поставки из Венгрии и сбыт метамфетамина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Аброскина.

По его словам, несколько месяцев назад были начаты первые шаги по реформированию управления противодействия наркопреступности в Закарпатской области.

" И уже сегодня, именно 8 марта, в ходе проведения специальных мероприятий были задержаны члены организованной преступной группы, которая наладила поставки из Венгрии и сбыт метамфетамина. В настоящее время задержаны 6 членов группы, идут обысковые мероприятия", - написал Аброськин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ладыжине (Винницкая область) правоохранители разоблачили и задержали двух мужчин, которые занимались распространением наркотических веществ.

В ходе санкционированных обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли у двух 30-летних местных жителей 50 доз амфетамина, 40 доз наркотического вещества метадон и сверток с марихуаной.