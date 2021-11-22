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Перевозили мігрантів: у Литві затримали двох українців

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Литва, Понеділок 22 листопада 2021 12:02
Перевозили мігрантів: у Литві затримали двох українців Фото: у Литві затримали українців, які перевозили мігрантів (ssu.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

За перевезення нелегальних мігрантів у Литві затримали двох громадян України. Вони використовували авто із польськими номерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Затримання відбулися 21 листопада у різних регіонах країни. Одного зі зловмисників правоохоронці зупинили у Шальчинінкайському районі, а іншого - у Вилкавішському.

Один із українців їхав на автомобілі Toyota Prius. У його машині виявили семеро нелегалів. Другий злочинець перевозив біженців в авто Dacia Lodgy. Українців затримали правоохоронці, а мігранти провели ніч під охороною.

Нагадаємо, Литва не бачить можливості ведення переговорів з Білоруссю щодо врегулювання міграційної кризи. Мінськ перекинув до кордону дві тисячі нелегалів.

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