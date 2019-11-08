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Начальника екоінспекції в Харківській області затримали на хабарі

Новини » Суспільство     08.11.2019 - 20:03
Начальника екоінспекції в Харківській області затримали на хабарі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Начальника екоінспекції затримали на отриманні 250 тис. гривень

Начальника одного з відділів Державної екологічної інспекції в Харківській області затримали при отриманні хабара. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Генеральної прокуратури України.

Повідомляється, що начальник екоінспекції, спільно з інспектором з охорони навколишнього природного середовища, отримали 250 тис. гривень від директора одного з держпідприємств.

"За версією слідства, чиновники вимагали та отримали від директора одного з держпідприємств неправомірну вигоду в сумі 250 тис. гривень за уникнути негативних наслідків за результатами проведеної перевірки стану дотримання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів", - йдеться в повідомленні.

На даний момент вирішується питання про повідомлення їм про підозру, а також готуються клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві СБУ провели обшук в бізнес-центрі "Парус". Як повідомили в СБУ, посадові особи КМДА підозрюються у зловживаннях при будівництві Великої Окружної дороги в столиці.

Також повідомлялося, що правоохоронці проводять обшуки в одеській охоронній фірмі, співробітників якої звинувачують у катуванні дітей в центрі соціально-психологічної реабілітації.

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