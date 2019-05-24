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На Закарпатті відновили рух автодорогою, яка була підтоплена

Новини » Суспільство    24.05.2019 - 11:35
На Закарпатті відновили рух автодорогою, яка була підтоплена
Фото: дорога Н-09 (facebook.com/zakpolice)

Дорогу національного значення Мукачево - Рогатин розчистили від наслідків пасодку

На Закарпатті відновили рух автодорогою національного значення Н-09, яка була підтоплена внаслідок сильних дощів. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Закарпатської області.

Це дорога з'єднує Мукачево та Рогатин. Станом на 11:20 у четвер, 24 травня, прохзд автошляхом забезпечено.

"Обмеження руху відбулося у зв’язку з підтопленням проїзної частини. У випадку нових ускладнень руху чи обмежень - повідомлятимемо додатково", - зазначили у поліції.

На Закарпатті відновили рух автодорогою, яка була підтоплена

Нагадаємо, ввечері у четвер, 23 травня, президент України Володимир Зеленський зателефонував виконувачу обов’язків голови Закарпатської облдержадміністрації Ярославу Галасу у зв'язку із паводками на Закарпатті. Президент доручив ОДА тримати ситуацію під контролем і запевнив, що у випадку необхідності готовий особисто прилетіти на Закарпаття, щоб проконтролювати ліквідацію наслідків паводка.

Зранку 24 травня у Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що у західних областях України внаслідок паводків пошкоджено кілька десятків будинків. Залишаються підтопленими 23 житлові будинки. Також водою зруйновано міст місцевого значення. На Закарпатті у воду впав 10-річний хлопчик, його досі шукають.

Підтоплення на Закарпатті: Зеленський зателефонував голові ОДА Підтоплення на заході України: зруйновано міст та будинки, зникла дитина
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