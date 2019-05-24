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На Закарпатье возобновили движение по автодороге, которая была подтоплена

Новости » Общество    24.05.2019 - 11:35
На Закарпатье возобновили движение по автодороге, которая была подтоплена
Фото: дорога Н-09 (facebook.com/zakpolice)

Дорогу национального значения Мукачево - Рогатин расчистили от последствий пасодку

На Закарпатье возобновили движение по автодороге национального значения Н-09, которая была подтоплена в результате сильных дождей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Патрульной полиции Закарпатской области.

Это дорога объединяет Мукачево и Рогатин. По состоянию на 11:20 в четверг, 24 мая, проезд по трассе обеспечен.

"Ограничение движения произошло в связи с подтоплением проезжей части. В случае новых осложнений движения или ограничений - будем сообщать дополнительно", - отметили в полиции.

На Закарпатье возобновили движение по автодороге, которая была подтоплена

Напомним, вечером в четверг, 23 мая, президент Украины Владимир Зеленский позвонил исполняющему обязанности главы Закарпатской облгосадминистрации Ярославу Шума в связи с паводками на Закарпатье. Президент поручил ОГА держать ситуацию под контролем и заверил, что в случае необходимости готов лично прилететь на Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка.

Утром 24 мая в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в западных областях Украины в результате паводков повреждены несколько десятков домов. Остаются подтопленными 23 жилых дома. Также водой разрушен мост местного значения. На Закарпатье в воду упал 10-летний мальчик, его до сих пор ищут.

Подтопления на Закарпатье: Зеленский позвонил главе ОГА Подтопления на западе Украины: разрушены мост и дома, пропал ребенок
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